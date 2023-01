Ubisoft : le PDG Yves Guillemot présente ses excuses aux développeurs

Après la crise financière et sociale (un préavis de grève a été lancé il y a quelques jours), voilà qu’Ubisoft affronte une crise de communication qui semble couper en deux la société, entre d’un côté le staff dirigeant et de l’autre les équipes de développeurs. Tout est parti d’une petite phrase lâchée par Yves Guillemot, le patron d’Ubisoft, lors de l’annonce officielle de pertes massives et de l’annulation de plusieurs titres. Le PDG d’Ubisoft avait alors eu ces mots forts : « La balle est dans votre camp pour livrer ce line-up à temps et au niveau de qualité attendu, et montrer à tout le monde ce que nous sommes capables de réaliser”.

Choqués par ces propos qui semblaient rejeter sur les développeurs les difficultés globales du groupe, de nombreux employés se sont réunis afin de rédiger une réponse appropriée, réponse adressé directement à la direction : « La balle est maintenant dans notre camp – depuis des années, elle était dans le votre – alors pourquoi avez-vous malmené la balle à ce point pour que nous, les travailleurs, devions la réparer à votre place ?”

Ce message a visiblement été reçu 5 sur 5, d’autant plus clairement qu’Yvse Guillemot s’est sans doute souvenu entre temps qu’il ne pourrait pas se passer des devs pour remettre le navire à flot :« J’ai entendu vos commentaires et je suis désolé que cela ait été perçu de cette façon. En disant ‘la balle est dans votre camp’ pour livrer notre line-up à temps et au niveau de qualité attendu, j’ai voulu faire passer l’idée que j’ai plus que jamais besoin de votre talent et de votre énergie pour y parvenir. C’est un voyage collectif qui commence bien sûr par moi-même et par l’équipe dirigeante pour créer les conditions qui nous permettront de réussir tous ensemble. » A ce niveau d’incompréhension entre la base et la direction, et à un moment aussi sensible de l’histoire d’Ubisoft, le mieux serait peut-être d’embaucher un psychologue d’entreprise…