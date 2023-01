La manette Stadia va ajouter le support du Bluetooth

Google va fermer son service Stadia le 18 janvier, mais sa manette ne va pas devenir inutile puisqu’elle va ajouter le support du Bluetooth. Ainsi, il sera possible de l’utiliser avec d’autres appareils.

Le support du Bluetooth avec la manette Stadia aura lieu cette semaine, mais Google ne donne pas encore un jour précis. Le groupe fait savoir qu’il proposera un outil en libre-service pour que les utilisateurs puissent activer la fonctionnalité. Mais là encore, il n’y a pas d’information précise sur le fonctionnement. Il faudra attendre la disponibilité pour avoir tous les détails.

La manette Stadia a été lancée parallèlement à l’ensemble du service de cloud gaming en novembre 2019. Google a fait le nécessaire pour réduire la latence pour les jeux en streaming. Au lieu de se connecter via Bluetooth, la manette se connectait directement en Wi-Fi et était configurée à l’aide d’un code d’appairage avec l’appareil (téléviseur, téléphone, etc) sur lequel vous jouiez à Stadia. Google a affirmé que ce processus offrirait de meilleures performances que les manettes plus classiques.

Cela fait un moment maintenant que les joueurs de Stadia demandent à avoir le support du Bluetooth pour utiliser leur manette avec d’autres produits. Il aura donc fallu attendre la fermeture du service pour avoir ce système. L’entreprise n’avait pas réagi aux demandes des joueurs jusqu’à présent.