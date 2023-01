ChatGPT : une version payante est en préparation

Le robot conversationnel ChatGPT, qui utilise de l’intelligence artificielle et fait sensation depuis son lancement, va avoir le droit à une version payante, annonce Greg Brockman, l’un des cofondateurs d’OpenAI (la société derrière ChatGPT).

Ceux qui acceptent d’ouvrir leur portefeuille pourront accéder à ChatGPT sans interruption, avoir des réponses plus rapides et pourront poser chaque jour au moins deux fois plus de questions qu’actuellement autorisé, indique le document du cofondateur. Les personnes intéressées peuvent pour l’instant rejoindre une liste d’attente afin d’expérimenter une version pilote.

Cette envie de gagner de l’argent intervient alors que Microsoft discute de la possibilité d’investir jusqu’à 10 milliards de dollars supplémentaires dans OpenAI sur plusieurs années. Microsoft voudrait également ajouter ChatGPT à son moteur de recherche Bing et ainsi tenter de bousculer Google. Dans le même temps, les discussions impliquent d’autres entreprises et évoquent la possibilité de donner à OpenAI une valeur de 29 milliards de dollars.

Lancée fin 2015, basée à San Francisco et co-dirigée à ses débuts par les entrepreneurs Sam Altman et Elon Musk, OpenAI se présente comme une entreprise de recherche et de déploiement de l’intelligence artificielle. Microsoft est déjà actionnaire de la start-up, qui a aussi lancé en 2021 le générateur d’images DALL-E, aux côtés notamment de l’entrepreneur et co-fondateur de LinkedIn Reid Hoffman, ainsi que de la société Khosla Ventures.

De son côté, le robot conversationnel ChatGPT a vu le jour en novembre et a rapidement suscité la fascination de nombreux internautes en étant capable d’expliquer des concepts scientifiques, de rédiger une dissertation de philosophie, de répondre à des questions médicales pointues ou de préparer des lignes de code informatique parfaitement fonctionnelles. Le tout sous la forme d’une conversation assez fluide et réaliste.