Virgin Orbit rate le premier lancement de fusée à partir du Royaume-Uni

Le saviez-vous ? Le Royaume-Uni (et plus globalement l’Europe de l’ouest) n’a jamais envoyé une fusée dans l’espace à partir de son propre territoire. Cela aurait pourtant dû être fait ce lundi 9 janvier, mais malheureusement, la fusée de Virgin Orbit n’est pas parvenue à placer en orbite les neufs satellites dont elle avait la charge. La mission Start Me Up (dont le nom est aussi celui d’une célèbre chanson des Rolling Stones) avait pourtant bien commencé, du décollage du Boeing 747 transportant la fusée jusqu’à l’arrivée à l’altitude cible.

La fusée LauncherOne de Virgin Orbit devait alors être larguée de l’avion, à l’horizontale, les moteurs de la fusée prenant ensuite le relais pour propulser l’engin spatial jusqu’à l’orbite terrestre. Las, tout ne s’est pas déroulé tout à fait comme prévu. Virgin Orbit a d’abord annoncé la réussite de la mission, mais une trentaine de minutes après ce message de victoire, la désillusion: « Il semble qu’une anomalie nous ait empêchés d’atteindre notre orbite. Nous évaluons l’information » a finalement déclaré Virgin Orbit sur son compte Twitter.

Cet échec est lourd de conséquences : la fusée de virgin Orbit embarquait avec elle des satellites particulièrement sophistiqués dont un pour le compte du ministère britannique de la Défense et d’autres encore pour le le laboratoire de recherche naval des États-Unis ou le NRO (National Reconnaissance Office). Ajouté au récent revers du lanceur européen Vega C, ce gros raté place une fois de plus SpaceX en situation très confortable sur le marché des lanceurs de satellites. Les alternatives devaient se multiplier nous disait-on. On attend toujours…