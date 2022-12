Echec pour la seconde mission de la fusée européenne Vega C

La seconde mission de la fusée européenne Vega C (son premier vol commercial aussi) s’est soldée par un échec. Le lanceur a bien décollé ce mardi 20 décembre à 01 :47 GMT du spatioport de Kourou en Guyane, mais malheureusement une anomalie a poussé les ingénieurs à mettre un terme à la mission. A peine 2 minutes et 27 secondes après le décollage, une anomalie a été détectée sur le second étage de la fusée, le Zefiro 40. Le premier étage P120C fonctionnait quant à lui tout à fait normalement au moment de l’incident.



C’est un constat cuisant pour ce lanceur de 35 mètres de hauteur et d’une capacité de charge de 2 300 kg capable de placer des satellites en orbite héliosynchrone et à une altitude de 700 km. En effet, sans régularité et fiabilité lors des missions, le risque est bien que les clients potentiels se détournent des lanceurs Vega au profit de sociétés spatiales concurrentes. Si la toute première mission Vega (non commerciale) avait bien réussi à envoyer en orbite le satellite LARES-2 ainsi que 6 cubesats, l’échec de ce second lancement s’est soldé quant à lui par la perte sèche de deux satellites de la constellation Pléiades Neo Earth-imaging d’Airbus (constellation composée au final de 4 satellites). Le projet Neo Earth-imaging a d’ailleurs été suspendu dans la foulée de ce premier accroc.