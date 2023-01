Netflix n’est plus le leader du streaming vidéo aux Etats-Unis

Avec plus de 200 millions d’abonnés, Netflix reste le leader du marché du SVoD dans le monde. Cette domination, longtemps sans partage, est bousculée depuis quelques mois par Disney+ et Amazon Prime Video, autant pour les efforts de ces deux concurrents que par la multiplication des faux-pas de Netflix (augmentation régulière de l’abonnement, annulation brutale de séries populaires, catalogue de plus en plus inégal, perte d’abonnés, etc.). Aux Etats-Unis, Netflix vient même de perdre sa couronne : si l’on en croit le cabinet Parks Associates, Amazon Prime Video serait désormais le nouveau leader sur le marché nord américain.

S’il reste des incertitudes concernant la méthode de comptage de Parks Associates (nombre de vues ? nombre d’abonnés ?), la montée en puissance d’Amazon Prime video ne fait cependant aucun doute. Amazon compte plus de 200 millions d’abonnés Prime, et la majorité de ces abonnés privilégieraient les productions maison au fond de catalogue. Les immenses succès de The Boys et de la série Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir – la moitié des abonnés Prime ont vu la série – ont aussi permis à Amazon Prime Video d’assoir sa position de concurrent crédible à Netflix.