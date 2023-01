Avatar 2 dépasse les 10 millions d’entrées en France, une première depuis 2019

Avatar : la voie de l’eau continue d’attirer du monde, notamment en France où le film de James Cameron a franchi le cap des 10 millions d’entrées. C’est la première fois que cela arrive depuis le Covid-19. Le précédent film qui avait atteint ce cap était Le Roi Lion en 2019.

« C’est hier soir que ce palier a été franchi, avec précisément 10,1 millions de spectateurs », indique Disney. « Le succès du film de James Cameron est international et a généré à ce jour plus d’1,7 milliard de recettes au box-office, ce qui le place déjà au rang de 7ème plus grand succès de tous les temps. La France arrive dans le trio de tête des pays les plus séduits par les nouvelles aventures de Jake Sully et sa famille : elle occupe la troisième place du podium, juste derrière les USA et la Chine », ajoute le groupe.

C’est effectivement un succès plus que notable, et ce à l’échelle mondiale. Naturellement, on peut se demander si Avatar : la voie de l’eau va réussir à dépasser le premier film de 2009. Surtout que le premier Avatar n’est autre que le plus gros succès de tous les temps au box-office avec 2,92 milliards de dollars de recettes. Ce ne sera pas simple, mais il est certain que le nouveau film peut encore grimper dans le classement. Il doit faire face à Spider-Man: No Way Home (1,92 milliard de dollars), Avengers: Infinity War (2,05 milliards de dollars), Star Wars: Le Réveil de la Force (2,07 milliards de dollars), Titanic (2,19 milliards de dollars), Avengers: Endgame (2,80 milliards de dollars) et donc le premier Avatar (2,92 milliards de dollars).

Pour rappel, Avatar : la voie de l’eau est sorti au cinéma le 14 décembre dernier.