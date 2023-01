Avatar: la voie de l’eau passe la barre du milliard de dollars de recettes à l’international (hors US)

Avatar: la voie de l’eau est le 11ème film à récolter plus d’1 milliard de recettes à l’international (hors marché US). Le second volet de la grande saga de James Cameron cumule déjà 1,48 milliard de dollars au box office (en comptant cette fois le marché US) et n’est donc qu’à quelques millions de dollars de dépasser les recettes de Top Gun: Maverick, champion du box office 2022. Au passage, Avatar 2 aurait atteint son seuil de rentabilité, James Cameron ayant admis s’être un peu emballé en fixant ce seuil à 2 milliards de dollars. En comptant l’ensemble des coûts de production et de marketing et après avoir retranché la somme qui revient aux exploitants de salles, Avatar 2 serait in fine pleinement rentabilisé à partir de 1,5 milliard de dollars, ce qui est donc pratiquement fait.

Reste désormais à savoir si Avatar: la voie de l’eau rentrera dans le cercle fermé des films ayant rapporté plus de 2 milliards de dollars, ce qui semble plutôt bien parti au vu des temps de passage (50 millions de dollars journaliers hors week end), et ce même si le marché US semble fortement ralentir (10 millions de dollars de recettes sur la journée de mercredi).