Twitter va autoriser davantage de publicités politiques

Twitter annonce qu’il va élargir les types de publicités politiques autorisées sur sa plateforme. Cela représente un revirement apparent de son interdiction mondiale de 2019 sur les publicités politiques, alors que l’entreprise appartenant à Elon Musk cherche à augmenter ses revenus.

Le réseau social a tweeté qu’il assouplirait également sa politique publicitaire pour les publicités basées sur des causes aux États-Unis, et qu’il alignerait désormais sa politique publicitaire sur celle de la télévision et d’autres médias.

Twitter a interdit les publicités politiques en 2019 après que lui et d’autres réseaux sociaux comme Facebook avaient fait face à de nombreuses critiques pour avoir laissé la désinformation électorale se répandre sur ses services. Il a également restreint les annonces liées à des causes sociales. « Nous croyons que la portée des messages politiques devrait être gagnée, et non achetée », avait tweeté Jack Dorsey, alors patron de Twitter, en annonçant cette mesure.

Depuis qu’Elon Musk a pris le contrôle de Twitter fin octobre, les annonceurs ont fui en réaction au fait que le dirigeant de Tesla a licencié des milliers d’employés, est revenu sur la suspension permanente de l’ancien président américain Donald Trump et a mis en place une fonction de vérification payante qui a permis à des escrocs de se faire passer pour des sociétés cotées en bourse sur Twitter.