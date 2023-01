Nvidia GeForce Now Ultimate propose du cloud gaming avec une RTX 4080

Nvidia améliore GeForce Now, son service de cloud gaming, en permettant de jouer avec une RTX 4080 pour toujours plus de performances et plus de fluidité, notamment avec deux fois plus de FPS.

Disponible à partir de la fin du mois pour les utilisateurs actuels de l’offre GeForce Now RTX 3080, GeForce Now Ultimate apporte la puissance de la carte graphique RTX 4080 de Nvidia. Il s’agit désormais de la deuxième mise à niveau significative de la plateforme de cloud gaming depuis son lancement en 2020.

À quoi s’attendre ? Il sera possible de jouer jusqu’à 240 FPS, contre 120 FPS auparavant. Et pour ceux qui jouent en 4K, on passe maintenant à 120 FPS contre 60 FPS auparavant. D’autre part, Nvidia annonce la prise en charge des écrans ultra-wide en proposant la définition 3 840 x 1 600 pixels. Il y aura également des variantes, comme 3 440 x 1 440 pixels et 2 560 x 1 080 pixels.

Selon Nvidia, sa nouvelle offre propose plus de 64 téraflops de performances graphiques à chaque utilisateur individuel. Cela représente une amélioration de près de deux fois par rapport à la version 3080. Nvidia mentionne également que la latence tombe sous les 40 ms lors de l’utilisation de Nvidia Reflex, ce qui est sans précédent dans le cloud gaming.

Le prix pour GeForce Now Ultimate est de 19,99€/mois ou 99,99€ pour 6 mois. À noter une bonne nouvelle : ceux qui ont actuellement l’offre 3080 basculeront automatiquement et gratuitement vers l’offre 4080.