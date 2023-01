La série The Last of Us n’est pas prête d’arriver en France (et on vous dit pourquoi)

C’est un peu le contrecoup du billard à trois bandes entre HBO, OCS et HBO Max. Depuis le 1er janvier en effet, la quasi intégralité des programmes de HBO a été retirée d’OCS suite à la fin du contrat qui liait HBO au service de streaming français. Initialement, il était prévu que HBO Max soit disponible en France au début de cette année 2023, ce qui aurait permis de retrouver les programmes de HBO dans le bouquet de contenu du service ; oui mais voilà, le rachat de la Warner (qui détient HBO) par Discovery s’est soldé par une remise à plat de toute la stratégie d’expansion d’HBO Max et il a finalement été décidé que le nouveau service de streaming arriverait en France… à une date ultérieure et indéterminée.



Dans ce contexte, il n’est donc pas étonnant que la série HBO The Last of Us, inspirée du célèbre jeu vidéo de Naughty Dogs, n’ait pas encore de date de sortie en France, même si l’on peut toujours espérer que la série intègre l’accord sur les séries/saisons récentes passé entre OCS et HBO (accord qui permet à The White Lotus et quelques autres séries d’être encore présentes sur OCS). La Warner confirme tout de même que The Last of Us sera bien visible dans l’hexagone… mais sans préciser aucune date ou période de sortie, et alors même que la série démarre le 15 janvier aux Etats-Unis. Il faudrait déjà que l’on sache sur quelle plateforme la série sera diffusée, ce qui semble encore loin d’être défini…

Pour rappel, la série The Last of Us reprendra la trame du premier opus de la franchise PlayStation, avec Pedro Pascal et Bella Ramsey dans les rôles principaux.