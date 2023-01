OnePlus propose maintenant Android 13 sur son entrée de gamme

OnePlus, tout comme d’autres constructeurs de smartphones, continue le déploiement d’Android 13. Le groupe s’est d’abord focalisé sur ses modèles haut de gamme et voilà qu’il s’attaque progressivement aux modèles des gammes inférieurs qui sont plus abordables.

La version finale d’Android 13 est maintenant disponible sur le OnePlus Nord CE 2 Lite. La mise à jour pèse 4,50 Go et dispose du numéro de version CPH2381_11_C.25.

Comme sur le OnePlus 10 Pro, le OnePlus 10T et plusieurs autres appareils, Android 13 apporte la surcouche OxygenOS 13 qui propose le nouveau design Aquamorphic, ainsi que des améliorations en matière de confidentialité, de performances et diverses autres améliorations. La mise à jour pousse également la conception logicielle de OnePlus beaucoup plus proche de celle de la surcouche ColorOS d’Oppo.

Il semblerait que la mise à jour soit pour le moment uniquement disponible en Inde. Mais ce n’est pas réellement une surprise puisqu’il s’agit d’un déploiement progressif. Certains utilisateurs peuvent la récupérer et l’installer dès maintenant, d’autres devront attendre les prochaines semaines. OnePlus s’assure que tout va bien avec les premiers utilisateurs avant de la proposer réellement à tout le monde. Le constructeur n’est pas le seul à avoir cette politique, Samsung et les autres ont la même mentalité pour éviter des problèmes.