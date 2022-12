Google, Microsoft et Intel voulaient racheter Nuvia avant Qualcomm

En janvier 2021, Qualcomm a annoncé le rachat de Nuvia et de ses puces pour 1,4 milliard de dollars. Qualcomm espérait que le rachat de la société l’aiderait à retrouver une position de leader dans le domaine des performances de puces après des années de litiges très médiatisés sur les licences de brevet avec différents groupes. Mais l’entreprise n’était pas la seule intéressée, Google a également cherché à faire l’acquisition, tout comme Microsoft et Intel.

Selon The Information, Nuvia a fini par devenir une cible de rachat pour Google, Microsoft, Intel et Qualcomm, qui ont tous envisagé d’acheter la société. C’est finalement Qualcomm qui a réussi à mettre la main dessus. Il n’est pas précisé quels ont été les montants des offres de Microsoft, Intel et Google pour tenter de faire l’acquisition.

Une acquisition de Nuvia par Google aurait pu au moins signifier que Tensor — le nom des puces de Google dans les téléphones Pixel — ne serait pas dépendant des cœurs Cortex génériques/standards d’ARM comme c’est le cas aujourd’hui. Une autre possibilité est de savoir si Google aurait continué à travailler sur un Pixelbook alimenté par Tensor si le groupe avait une expertise en processeurs.

Nuvia a été fondée par d’anciens employés de Google et d’Apple. Les trois fondateurs ont notamment travaillé sur les puces qui équipent les iPhone d’Apple.