Nvidia : la GeForce RTX 4070 Ti confirmée… ainsi que la conférence du prochain CES

Les choses bougent du côté de Nvidia. Au delà des soucis de disponibilité des derniers GPUs, la firme américaine continue de faire l’actu des cartes graphiques. La GeForce RTX 4070 Ti était déjà un secret de polichinelle, et elle est donc cette fois confirmée, « par la bande » en quelque sorte, via la solution NVIDIA Omniverse View (outil collaboratif pour la visualisation de projets USD). Nvidia détaille en effet les spécifications optimales permettant d’utiliser le logiciel, et on trouve dans la liste les « GeForce RTX 4070 Ti, NVIDIA RTX A4500 ou supérieur ». Voilà.

Tune in January 3rd at 8AM PT for GeForce Beyond at CES 2023. Learn more ➡️ https://t.co/Xfa6YuySMk pic.twitter.com/yocBF6UDHG — NVIDIA GeForce (@NVIDIAGeForce) December 27, 2022

En terme de specs, la GeForce RTX 4070 Ti serait l’équivalent de la GeForce RTX 4080 12 Go… dont la sortie avait finalement été annulée par Nvidia. La RTX 4070 Ti disposerait de 7680 cœurs CUDA et afficherait une bande passante de 504 Go/s. Il se murmure par ailleurs que cette carte serait dévoilée durant la conf Nvidia du prochain CES. Cela tombe bien, le fabricant de GPU vient de confirmer la date de cette conférence, baptisée pour l’occasion « GeForce Beyond ». La conférence GeForce Beyond se tiendra le 3 janvier prochain à 17 h (heure de Paris) et en direct-live sur les chaînes Twitch et YouTube de Nvidia.