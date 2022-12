Tesla plonge de nouveau en bourse, et Elon Musk n’y est pas pour rien (oui mais …)

C’est la tendance du moment : tout mettre sur le dos d’Elon Musk. Non pas que le patron de Tesla et de Twitter soit exempt de tous reproches, mais l’on finit trop souvent par attribuer à chacune de ses nombreuses glissades (principalement des commentaires « WTF ! » sur Twitter) des conséquences qui ne sont pourtant pas de son fait. Ainsi, sur la seule journée d’hier, l’action Tesla plongeait de 11,4% (à à 109,1 dollars l’action) et plusieurs médias/journalistes d’entonner la ritournelle du mauvais Tweet qui aurait provoqué la stupeur des investisseurs et actionnaires, en l’occurrence un commentaire de Musk à un thread de Dimitri Medvedev, thread dans lequel l’ex président de Russie promet « pique pendre » à l’occident.

Sauf que le même jour, il y a avait bien plus problématique pour Tesla qu’un simple tweet de Musk : on apprenait en effet que l’usine de Tesla de Shanghai allait suspendre quelques temps sa production pour des raisons saisonnières (mais pas que), sans compter que la firme automobile traverse actuellement des turbulences multiples ( taux d’intérêt élevés, ventes à perte fiscale, sans oublier certains gros fonds détenteurs d’actions qui vendent de grosses quantités de titres).

Pour autant, Elon Musk n’est pas tout à fait innocent de la chute brutale de près de 70% de l’action Tesla en 2022 (elle valait 400 dollars en novembre 2021) : la multiplication des commentaires de Musk sur Twitter inquiète réellement les analystes et investisseurs, une crainte qui n’est d’ailleurs pas principalement motivée par le contenu même de ces tweets mais plutôt par le fait qu’Elon Musk semble passer « trop » de temps sur Twitter, au détriment donc de la gestion de Tesla.