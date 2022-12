PlayStation Plus janvier 2023 : les jeux PS4 et PS5 offerts

Sony a dévoilé la liste des jeux PS4 et PS5 qui seront offerts avec le PlayStation Plus en janvier 2023. La liste n’est en soi pas une surprise sachant qu’une récente fuite avait déjà dévoilé les différents titres.

Le premier jeu offert avec le PlayStation Plus sera Star Wars Jedi: Fallen Order (PS4 et PS5). À la fin de l’épisode III : La Revanche des Sith, après l’exécution de l’Ordre 66 par le Sénateur Palpatine, l’Ordre Jedi est réduit à néant et l’Empire prend le pouvoir. Vous n’êtes qu’un Padawan Jedi, mais vous êtes le seul survivant de l’Ordre, ce qui fait de vous son seul espoir. Rassemblez les morceaux de votre passé brisé et terminez votre entraînement de Jedi. Développez de puissantes capacités de la Force et maîtrisez l’art du sabre laser pour mener à bien votre mission : la reconstruction de l’Ordre Jedi.

En deuxième jeu, on retrouve Fallout 76 (PS4). Explorez de vastes terres dévastées par la guerre nucléaire dans ce prologue de l’histoire de Fallout en monde ouvert multijoueur. Collaborez (ou non) pour survivre.

Enfin, le troisième jeu offert sera Axiom Verge 2 (PS4 et PS5). Explorez deux mondes connectés, maîtrisez une ancienne technologie et remettez la réalité en question avec cette suite du jeu d’exploration et de plateformes qui enrichit l’univers et introduit de nouveaux personnages, capacités et possibilités de gameplay.

Les jeux avec le PlayStation Plus seront offerts à compter du 3 janvier 2023. Vous avez encore quelques jours pour réclamer ceux de décembre (la liste est à retrouver sur cet article).