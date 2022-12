Samsung teste sa nouvelle surcouche One UI 5.1 pour les Galaxy S22 et S23

Samsung se penche sérieusement sur la partie logicielle de ses futurs Galaxy S23 et teste actuellement One UI 5.1, la nouvelle version de sa surcouche basée sur Android 13. Le test concerne également les Galaxy S22. Pour rappel, One UI 5.0 est déjà disponible sur plusieurs smartphones Galaxy existants.

La version en test de One UI 5.1 sur les Galaxy S22 a pour référence S90xEXXU2CVL7. Il n’y a pas encore d’information concernant le numéro de version pour les Galaxy S23. Il faut en tout cas s’attendre à ce que One UI 5.1 fasse d’abord ses débuts sur les Galaxy S23. Cela s’alignerait sur le format habituel de Samsung, qui consiste à lancer une nouvelle version sous-jacente d’Android sur les appareils existants, pour ensuite l’étendre avec le lancement de son nouveau smartphone haut de gamme de l’année suivante, puis l’améliorer à nouveau avec les modèles pliables plus tard avant de recommencer tout le cycle. Avec Android 12, Samsung a lancé One UI 4.0 sur le Galaxy S21 et d’autres appareils, One UI 4.1 avec les Galaxy S22, et One UI 4.1.1 sur les Galaxy Z Fold 4 et Flip 4.

Quelles seront les nouveautés de One UI 5.1 ? Il n’y a pas une réponse précise pour le moment. Mais Samsung a plus ou moins faire comprendre que d’autres améliorations de l’écran de verrouillage, une partie essentielle de la mise à jour originale One UI 5.0, pourraient voir le jour. Google a également proposé quelques améliorations itératives sur Android 13 avec sa mise à jour QPR1 sur les smartphones Pixel au début du mois de décembre. Il serait logique que Samsung puisse apporter sa propre version de certains de ces changements.

Si l’on en croit une récente fuite, Samsung présentera ses Galaxy S23 le 1er février prochain.