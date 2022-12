Nintendo aurait annulé sa Switch Pro plus puissante

La fameuse Switch Pro a beaucoup fait parler d’elle, au point qu’elle aurait vraiment existé, mais Nintendo aurait décidé d’annuler cette console selon les informations de Digital Foundry, obtenues de la part de plusieurs développeurs.

Pas de Switch Pro finalement ?

Digital Foundry est réputé pour ses tests approfondis de jeux vidéo et dispose de sources industrielles bien placées. Par exemple, Digital Foundry a été le premier à révéler que la Switch d’origine serait équipée d’une puce Nvidia Tegra X1, et a également confirmé avant sa sortie que la console aurait des performances différentes lorsqu’elle est en mode portable et en mode téléviseur.

Quelle est la raison de l’annulation de la Switch Pro ? Nintendo serait inquiet d’avoir une autre situation de Gamecube ou de Wii U sur les bras. Ces consoles été confrontées à des chiffres de vente moyens (GameCube), voire mauvais (Wii U) après des consoles à succès massif. La GameCube a enregistré moins de ventes que prévu, puis a été remplacée par la Wii qui est l’une des consoles les plus populaires de tous les temps. Le passage à la Wii U fut ensuite compliqué, notamment parce qu’il y a toute une confusion par rapport à la Wii. Les ventes ont été plus que décevantes. Et voilà maintenant la Switch qui s’en sort bien au niveau des ventes.

La Switch, qui a vu le jour en 2017, a déjà connu deux déclinaisons, à savoir la Switch Lite et la Switch OLED. Mais cela reste les mêmes consoles sous le capot. La Switch Pro était annoncée pour être plus puissante, avec notamment la possibilité de jouer en 4K.

Que va-t-il se passer à l’avenir ? Il faut bien sûr s’attendre à ce que Nintendo sorte un jour ou l’autre une console succédant à la Switch. Mais ce ne serait pas en 2023 selon Digital Foundry.