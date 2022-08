Résultats : les ventes de Nintendo Switch rattrapent la PS4

Nintendo a publié ses résultats pour le Q2 2022, et sans surprise, les résultats sont en baisse, avec un chiffre d’affaires de 2,2 milliards d’euros sur la période (2,3 milliards l’an dernier), un bénéfice opérationnel de 750,6 millions d’euros (884,0 millions d’euros en 2021) et 878,9 millions d’euros de bénéfices nets (685,1 millions en 2021). Les prévisions pour l’année fiscale ne sont pas plus positives, avec un CA de 11,8 milliards d’euros et un bénéfice net de 2,5 milliards, là encore en baisse globale par rapport aux deux dernières années.

Côté jeux, les chiffres sont solides, avec notamment Kirby et le monde oublié et Nintendo Switch Sports qui approchent les 5 millions d’exemplaires, sans même parler de Mario Kart 8 Deluxe qui dépasse les 46 millions d’exemplaires ou des 41,41 millions de jeux Switch distribués sur le trimestre écoulé (-8,6%). 863 millions de jeux Switch ont été vendus depuis le lancement de la console !

Les ventes de consoles Switch sont en baisse de 23% sur la période, à 3,43 millions d’unités. Le chiffre qui impressionne c’est les 111 millions de Nintendo Switch écoulées depuis, sachant que Nintendo prévoit d’atteindre les 128 millions de Switch à la fin de son année fiscale. En d’autres termes, les ventes globales de Nintendo Switch vont bientôt dépasser les ventes globales de PS4/PS4 Pro, qui sont actuellement de 116 millions (et sachant que Sony ne publie même plus les scores de la PS4 tellement les chiffres sont faibles depuis quelques trimestres).