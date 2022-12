Série The Last of Us : le premier épisode sera (presque) un film

La série The Last of Us va bientôt faire ses débuts et la durée du premier épisode a été dévoilée : ce sera 1 heure et 25 minutes. C’est assez long, au point qu’on se rapproche presque d’un film.

1 heure et 25 minutes pour le premier épisode

Le premier épisode de la série The Last of Us sera diffusé le 15 janvier 2023 sur HBO. Il arrivera à la même date ou le lendemain dans d’autres pays. Ce sera notamment le cas au Royaume-Uni où la diffusion aura lieu le 16 janvier. Qu’en est-il de la France ? Malheureusement, il n’y a pas de réponse pour le moment. En effet, aucun diffuseur n’est annoncé alors que le programme va faire ses débuts dans un peu moins de trois semaines. Doit-on comprendre que la série ne sera pas diffusée en même temps dans l’Hexagone ?

En attendant d’avoir la réponse, il y a eu hier une déclaration de Neil Druckmann, le cocréateur de la série et le réalisateur du jeu, concernant la violence. Elle sera moins présente dans la série, mais celle que l’on retrouvera sera notable. Il indiquait :