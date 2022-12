Série The Last of Us : la violence aura plus d’impact que dans le jeu

La série The Last of Us n’est plus très loin, elle fera ses débuts sur HBO le 15 janvier 2023. Neil Druckmann, qui n’est autre que le réalisateur du jeu sur lequel la série va s’appuyer, a accordé une interview à ce sujet, évoquant notamment la violence.

Il y aura moins de violence dans la série The Last of Us en comparaison avec le jeu. Mais la violence présente aura un impact plus fort assure celui qui a cocrée la série. Il déclare :

Nous avons besoin d’une certaine quantité d’action, ou de violence, que nous pouvons utiliser pour la mécanique afin que vous puissiez vous connecter avec Joel et entrer dans un état pour ressentir les émotions. On aurait alors vraiment l’impression d’être connecté avec cet avatar à l’écran et de voir le monde à travers ses yeux. Mais cela n’existe pas dans un média passif. L’une des choses que j’ai adorées entendre de la part du co-créateur Craig Mazin et de HBO, très tôt, c’est : « Supprimons toute la violence, sauf l’essentiel ». Cela a permis à la violence d’avoir encore plus d’impact que dans le jeu, car lorsqu’on s’en tient à montrer la menace et qu’on voit la réaction des gens à cette menace, cela la rend plus effrayante. Et lorsque nous révélons les infectés et les cliqueurs, nous voyons ce qui a fait tomber l’humanité et pourquoi tout le monde a si peur.

Le problème pour les Français est de savoir où sera disponible The Last of Us. Il n’y a pour l’instant aucun diffuseur annoncé, alors que la série va débuter dans un peu plus de deux semaines. C’est à se demander s’il y aura une diffusion en (quasi) simultané avec HBO aux États-Unis. D’autres pays ont déjà des diffuseurs, comme Sky au Royaume-Uni.