Cryptos : Sam Bankman-Fried a été extradé aux Etats-Unis

Sam Bankman-Fried, le fondateur et ex-CEO de la plateforme d’échange de cryptos FTX, a été extradé des Bahamas vers les Etats-Unis. Celui qui est désormais considéré comme l’un des plus gros escrocs de la tech avait été remis au FBI dans la journée d’hier. Sam Bankman-Fried est inculpé par la justice américaine de fraude par voie électronique, blanchiment d’argent et violation des lois électorales. La peine maximale encourue pour tous ces délits est de plusieurs dizaines d’années d’emprisonnement.

Sam Bankman-Fried

Malgré les risques judiciaires, Sam Bankman-Fried n’a pas souhaité contester son extradition. Désormais sur le sol américain, l’ex-chouchou des amateurs de cryptos devrait comparaitre devant le tribunal fédéral de Manhattan (New-York). Le juge en charge du dossier signifiera alors les charges retenues contre lui, avant de le placer en détention dans l’attente de son procès.

Pour rappel, Sam Bankman-Fried est accusé d’avoir utilisé les fonds des clients de FTX pour effectuer des transactions a risques via une autre de ses sociétés, Alameda Rsearch. Plusieurs centaines de millions de dollars auraient ainsi été détournés.