Energie solaire : les capacités des cellules photovoltaïques décuplées grâce à une technologie aussi révolutionnaire que peu coûteuse

Les panneaux solaires se sont banalisés dans le paysage urbain. Moins chers, plus efficients, les panneaux solaires permettent souvent d’alléger la facture énergétique (la question du coût de l’énergie passe même souvent avant la question écologique). Il n’en reste pas moins que cette technologie souffre toujours d’un manque d’efficience évident par rapport à un réseau électrique conventionnel relié à une centrale nucléaire, sans même parler de l’intermittence des EnR. La chercheuse de l’Université de Stanford Nina Vaidya est parvenue à corriger (en partie) ces soucis d’efficience en mettant au point un concentrateur qui améliore la capacité des cellules photovoltaïques à capter la lumière.

Fabriqué dans un matériau à indice gradué composé de couches de verres et de polymères, ce concentrateur baptisé AGILE augmente la capacité de lumière captée par les cellules photovoltaïques, et ce dans n’importe quelles conditions météorologiques (ou presque). Dans le détail, 90% de la lumière qui atteint les cellules est récupérée par le concentrateur en forme de pyramide inversée. AGILE concentre la lumière de façon à multiplier par trois le niveau de luminosité, puis renvoie ces faisceaux lumineux « concentrés » vers les cellules solaires. Le concentrateur règle aussi la problématique de l’inclinaison des panneaux, qui peuvent ainsi être positionnés de façon beaucoup plus libre. L’équipe de Nina Vaidya tente désormais de baisser le coût de fabrication de ce concentrateur, l’objectif prioritaire étant de réaliser un premier prototype facilement reproductible.