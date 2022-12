Twitter : Elon Musk annonce qu’il démissionnera une fois son successeur trouvé

Elon Musk assure qu’il quittera ses fonctions de patron de Twitter, mais seulement lorsqu’il aura trouvé son successeur. Cette décision fait suite à un récent sondage posté par le dirigeant de Tesla et SpaceX.

« Je démissionnerai de mon poste de dirigeant dès que j’aurai trouvé quelqu’un d’assez fou pour prendre le poste ! Après cela, je me contenterai de diriger les équipes chargées des logiciels et des serveurs », a tweeté Elon Musk. La seconde partie de son tweet montre qu’il souhaite malgré tout garder un certain contrôle du réseau social.

I will resign as CEO as soon as I find someone foolish enough to take the job! After that, I will just run the software & servers teams.

