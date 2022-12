Twitter : Elon Musk met au vote son poste de CEO de la plateforme !

Chaque jour son drama Twitter : après les licenciements de masse, la réhabilitation des comptes de l’alt-right américaine, la suspension des comptes de journalistes et la suppression puis la ré-autorisation des liens hypertextes, Elon Musk a semblé lui-même se lasser du poids de ses responsabilités… au point de mettre au vote (sur Twitter of course) son propre poste de CEO à la tête de la plateforme ! Le vote des Twittos n’est pas vraiment à l’avantage du bouillant entrepreneur puisque plus de 57% des votants réclament sa démission. Rien ne dit pour autant qu’Elon Musk tiendra parole, le « Vox populi Vox dei » étant à géométrie variable (Musk avait refusé le résultat d’un vote sur la réhabilitation des journalistes évincés de la plateforme).

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll. — Elon Musk (@elonmusk) December 18, 2022

L’accumulation de micro-évènements de ce type donne réellement l’impression que Twitter est actuellement géré par Musk au coup par coup, et surtout que l’entrepreneur est vraiment seul aux commandes pour prendre les décisions qui comptent. Cette absence totale de délégation, qui confine parfois à la mégalomanie paranoïaque, est un train de jeter le discrédit global sur le réseau social, au point que les investisseurs, publicitaires et plus globalement les professionnels sont de plus en plus nombreux à se détourner de la plateforme.