Après l’arrangement avec la FTC, Epic Games détaille les mesures prises pour protéger les joueurs

Accusé par la FTC de ne pas avoir assez protégé les joueurs mineurs de son blockbuster Fortnite, Epic Games a finalement signé un arrangement à 520 millions de dollars avec l’agence américaine de protection des consommateurs, un accord qui s’accompagne de nouvelles mesures pour mieux protéger les joueurs. sur sa page de blog, Epic Games a longuement détaillé certaines de ces mesures… et la liste est longue :

Ainsi, l’enregistrement des informations de paiement sera désormais soumis à autorisation : « L’enregistrement des informations de paiement par défaut est un moyen courant de rationaliser le processus de paiement, afin que les joueurs n’aient pas à ressaisir leur mode de paiement à chaque fois qu’ils effectuent un achat. Nous avons convenu avec la FTC de modifier cette pratique, et nous proposons désormais un choix explicite oui ou non pour enregistrer les informations de paiement. »

Les achats seront plus contrôlés et les annulations d’achats facilitées : « Nous ne voulons pas que les joueurs paient pour quelque chose qu’ils n’avaient pas l’intention de payer. Depuis mai 2018, Fortnite dispose d’un système de jetons de remboursement et d’un système d’annulation d’achat, mais maintenant nous sommes allés plus loin. Nous avons mis à jour nos flux de paiement avec un mécanisme de retenue pour achat qui reconfirme l’intention d’achat d’un joueur, comme une protection supplémentaire pour empêcher les achats involontaires, ainsi que les annulations d’achat instantanées et les remboursements en libre-service. »

Le blocage des comptes pour fraude sera moins punitif : « Lorsqu’une rétrofacturation est initiée, il est courant dans l’industrie de désactiver le compte associé comme mesure de prévention de la fraude. Nous avons mis à jour notre politique de rétrofacturation pour tenir compte des scénarios non liés à la fraude et ne désactiverons les comptes que lorsque des indicateurs de fraude sont présents. Nous avons restauré des milliers de comptes qui ont été interdits en raison de rétrofacturations signalées dans le cadre de notre politique précédente. »

Les achats in-app ne seront plus autorisés pour les joueurs de moins de 13 ans : « Les joueurs de moins de 13 ans […] pourront jouer à Fortnite en attendant le consentement parental, mais dans un environnement personnalisé où certaines fonctionnalités, telles que le chat et les achats, sont désactivées. »

Epic rapelle aussi l’ensemble des mesures déjà prises, parfois depuis plusieurs années, pour limiter les effets potentiellement néfastes du modèle free-to-play (contrôle parental, limite de temps de jeu pour les moins de 13 ans, la possibilité d’annuler les achats de cosmétiques avec les V-Bucks, etc.), des mesures qui, faut-il le rapeller restaient insuffisantes pour la FTC. .