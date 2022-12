Fortnite : Epic Games doit payer 520 millions de dollars après avoir mal protégé les joueurs mineurs

Epic Games va verser 520 millions de dollars américains dans le cadre d’un accord avec l’agence américaine de protection des consommateurs (FTC). Cette dernière accusait le studio de ne pas avoir suffisamment protégé les joueurs mineurs de son jeu vedette Fortnite.

Une partie de la somme, soit 275 millions de dollars américains, porte sur des griefs liés à la collecte de données des joueurs mineurs, ainsi que leur exposition à des adultes. Le reste, soit 245 millions de dollars américains, concerne des achats réalisés dans le jeu par des personnes mineures, qui n’avaient pas conscience d’effectuer un paiement.

La FTC a estimé qu’Epic Games avait déployé diverses tactiques pour inciter à des achats involontaires virtuels tels que des tenues et des mouvements de danse dans Fortnite, notamment en utilisant des configurations de boutons contre-intuitives, incohérentes et déroutantes. « Ces tactiques ont conduit à des centaines de millions de dollars de frais non autorisés pour les consommateurs », indique l’agence.

La FTC a également allégué qu’Epic Games avait intentionnellement masqué les fonctions d’annulation et de remboursement pour les rendre plus difficiles à trouver, et que la société avait verrouillé les comptes des clients qui contestaient les frais non autorisés auprès de la société gérant leur carte bancaire. Même lorsqu’Epic Games acceptait de débloquer un compte, les consommateurs étaient prévenus qu’ils risquaient d’être bannis à vie s’ils contestaient tout débit futur, a déclaré la FTC.

Dans le cadre des deux règlements, la FTC a déclaré qu’Epic Games est tenu d’apporter un certain nombre de changements à Fortnite pour protéger les utilisateurs, ainsi que d’établir un programme de protection de la vie privée qui aborde les problèmes identifiés dans ses plaintes. La société doit également obtenir des audits réguliers et indépendants, a indiqué l’agence.