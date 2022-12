Day Tripper : un petit appareil pour ne jamais se faire prendre à ne rien faire au boulot

On ne va pas se mentir, les journées d’un informaticien, ou de quiconque est productif sur son poste de travail, ne sont pas toujours marqués du seau du surmenage. Lorsque l’on bosse avec efficacité, il n’est pas rare que l’on se retrouve avec un peu voire beaucoup de temps devant soi et que l’on préfère parfois passer ce temps libre (bien mérité) a jouer au démineur plutôt qu’à s’avancer (encore) sur un autre projet. Comme le télétravail n’est pas vraiment en odeur de sainteté en France, ces moments de pause se passeront forcément au boulot et pourront donc être « fliqués » au gré des envies par un « petit chef » qui confond productivité et durée de travail.

Il existe toutefois un moyen de ne pas se faire coincer : le Day Tripper se compose de 2 modules, soit un capteur de mouvement/transmetteur capable de détecter les mouvements jusqu’à 1,2 mètres autour du module, et un module récepteur qui se présente sous la forme d’une clef USB. Après avoir placé le module détecteur de mouvement à un endroit bien stratégique, il n’y a plus qu’à attendre la ronde du petit chef.

Dès lors que les mouvements du patron sont détectés, le second module (celui connecté au PC) est alerté à distance, ce qui déclenche le lancement d’un script permettant de masquer les fenêtres « gênantes » ou d’afficher une fenêtre de travail. Le Day Tripper est disponible à la vente à cette adresse au tarif de 69,99 dollars. On dit « merci qui » ?