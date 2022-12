Microsoft veut faciliter l’accès à Internet en Afrique avec les satellites

Microsoft annonce prévoir de faciliter l’accès à Internet via satellite pour 10 millions de personnes dans le monde, dont la moitié en Afrique, dans le cadre d’efforts visant à combler la fracture numérique persistante entre riches et pauvres.

Un accès simplifié à Internet en Afrique

Le géant de la tech entend mener ce projet immédiatement afin d’apporter un accès à Internet pour la première fois à des régions reculées en Égypte, au Sénégal ou encore en Angola. « L’Afrique ne manque pas de talents mais il y a un manque énorme d’opportunités », a déclaré Brad Smith, le président de Microsoft, en marge d’un sommet à Washington réunissant 49 dirigeants africains.

Dans le cadre de ce partenariat avec le fournisseur Viasat, Microsoft vise aussi à faciliter l’accès à Internet à des pays comme le Guatemala ou le Mexique, ainsi que le Nigeria et la République démocratique du Congo. Selon Brad Smith, l’un des problèmes majeurs est l’accès à l’électricité, alors que près de la moitié du continent africain n’en dispose pas forcément de manière fiable. « Pour ceux qui n’y sont jamais allés ou ne pensent pas trop à l’Afrique, c’est difficile à croire », a-t-il affirmé, en estimant que « l’électricité avait été l’invention la plus importante du 19e siècle ».

Microsoft entend concentrer ses efforts pour trouver des moyens pas chers afin de faciliter l’accès à l’électricité et à Internet dans les régions les plus reculées. Le président de Microsoft a encore souligné le soutien des dirigeants africains prompts à la dérégulation en la matière. « Même dans les pays où se pose le défi de l’autoritarisme, je pense qu’il est plus probable que les gouvernements voudront contrôler ce qu’il y a sur Internet plutôt que son accessibilité », a-t-il dit.

Aujourd’hui, quelque 5,3 milliards de personnes, soit 66% de la population mondiale, utilisent Internet. La quasi-totalité de ceux qui n’y sont pas connectés se trouvent dans les pays les plus pauvres, selon un récent rapport sur la connectivité mondiale de l’Union internationale des télécommunications (UIT).