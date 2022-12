En France, près d’un homme sur deux serait prêt à faire l’amour à un robot sexuel

Un tabou est en train de tomber. Alors qu’il y a quelques années années une étude concluait que 17% des adultes se disaient prêt à coucher avec un robot sexuel, ce pourcentage explose en 2022… tout au moins en France. En effet, selon une étude menée par les fabricants de sex toys Lucid et Womanizer, près d’un homme français sur deux (45%) envisagerait de faire l’amour à un robot sexuel (ou sexbot) ! C’est un peu moins chez les femmes (27% tout de même…), mais l’idée fait rapidement son chemin dans les esprits échauffés. Telle que la question est posée, il semble en sus (hum…) assez clair que le sexbot en question ne concerne pas ici des gadgets sexuels blindés d’électroniques mais bien des robots humanoïdes capables de nous emmener au 7ème ciel.



Ce fantasme high-tech, qui ne concerne plus uniquement les hommes aujourd’hui, est sans doute la résultante de plusieurs facteurs, entre la culture pop (les robottes sexuelles de Westworld, l’IA amoureuse du film Her de Spike Jonze, etc.), les avancées du marché des poupées sexuelles (dont la société américaines Realdoll est aujourd’hui le fer de lance) mais aussi la progression importante du célibat « sans sexe », surtout chez les hommes jeunes, qui pousse les individus à fantasmer sur des robots spécialisés dans les activités sexuelles. Le robot sexuel fait d’autant plus sens qu’il semble aussi être un prolongement logique des poupées sexuelles, dont la conception s’avère de plus en plus sophistiquée.

A moins d’une règlementation contraignante (qui n’est pas impossible en ces temps de retour du puritanisme), on voit mal désormais comment ce tout nouveau marché ne pourra pas se développer à l’avenir. Certes, la « robotte » de Realdoll est actuellement hors de prix (plus de 10 000 dollars tout de même), mais la concurrence féroce qui s’organise déjà du côté de la Chine, comme d’ailleurs ce fut le cas pour le marché du sex-toy, devrait faire baisser les prix et permettre ainsi d’allumer la mèche (re-hum…)