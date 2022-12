GTA 5 ajoute le support du ray-tracing sur PS5 et Xbox Series X/S

Le ray-tracing est maintenant une réalité dans Grand Theft Auto 5 pour les joueurs avec une PlayStation 5 ou une Xbox Series X/S. C’est disponible avec la mise à jour 1.64 qui peut être téléchargée dès maintenant.

Les joueurs de GTA 5 peuvent profiter du ray-tracing avec le mode fidélité, c’est-à-dire celui qui mise davantage sur l’aspect avec des graphismes 4K plutôt que la fluidité (30 images par seconde contre 60 images par seconde avec le mode performance).

Désormais, si vous vous approchez d’une fenêtre, le reflet de votre personnage apparaîtra, ou si vous vous aventurez dans des zones où il y a de l’eau ou des flaques d’eau, vous verrez les reflets des objets à proximité. L’idée avec le ray-tracing est de rendre l’expérience du jeu plus réaliste et plus immersive.

Plusieurs joueurs ont partagé les rendus du jeu sur les réseaux sociaux. Les rétroviseurs des véhicules utilisent la réflexion, mais uniquement lorsque vous ne conduisez pas. Si vous faites voler un hélicoptère, vous le verrez se refléter dans la vitre d’un gratte-ciel, et même les voitures chromées présentent désormais des reflets précis.

The chrome paint job has RT reflections, it looks awesome! pic.twitter.com/KxHSTvbCXa — Ben (@videotech_) December 13, 2022

La mise à jour 1.64 pour GTA 5 est disponible dès maintenant au téléchargement. Elle est gratuite et comprend d’ailleurs d’autres nouveautés, dont le DLC Los Santos Drug Wars qui concerne le mode en ligne du jeu.