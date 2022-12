Twitter suspend aussi le compte personnel de l’étudiant à l’origine d’@ElonJet

Après la suspension du compte @ElonJet, qu’Elon Musk avait pourtant promis de ne pas toucher, le réseau social a aussi supprimé le compte de Jack Sweeney, le jeune étudiant à l’origine d’@ElonJet. Pour rappel, @ElonJet compilait des données publiques afin de déterminer la date, l’heure ainsi que les lieux de décollage et d’atterrissage du jet privé d’Elon Musk. Cette suspension intervient au moment même où Twitter réhabilite des milliers de comptes complotistes et de l’alt-right américaine, ce qui fait dire à certains que la liberté d’expression tant vantée par Elon Musk s’arrête à tout ce qui touche à Musk en personne.

Last night, car carrying lil X in LA was followed by crazy stalker (thinking it was me), who later blocked car from moving & climbed onto hood.

Legal action is being taken against Sweeney & organizations who supported harm to my family.

— Elon Musk (@elonmusk) December 15, 2022