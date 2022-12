Malgré les promesses, Twitter suspend le compte qui suivait les déplacements en jet d’Elon Musk

Le compte Twitter @ElonJet avait généré un joli buzz en compilant des données publiques afin de déterminer la date, l’heure ainsi que les lieux de décollage et d’atterrissage du jet privé d’Elon Musk. Malgré les risques pour la sécurité du patron de Tesla et de SpaceX (et de Twitter aussi), Elon Musk avait promis que le compte resterait en place, et ce dès sa nomination à la tête de Twitter : »Mon engagement en faveur de la liberté d’expression va jusqu’à ne pas interdire le compte qui suit mon avion, même si cela représente un risque direct pour ma sécurité personnelle » avait alors tweeté Musk. Las, les promesses n’engagent que ceux qui les croient et ce mercredi 14 décembre, le compte @ElonJet a été définitivement suspendu.

Avant d’être rattrapé par la nouvelle patrouille de Twitter – plus prompte à clôturer ce type de compte que de lutter contre les messages de haine en forte hausse sur la plateforme – le compte @ElonJet était suivi par près d’un demi-million de personnes (followers). Créé par un jeune étudiant du nom de Jack Sweeney (et dont le compte personnel est toujours visible sur Twitter), @ElonJet semblait pourtant respectait la charte de la plateforme : Twitter n’interdit pas les données publiées sur d’autres sites sachant que toutes les informations d’@ElonJet étaient justement basées sur des données publiques.