Affaire FTX : Sam Bankman-Fried arrêté aux Bahamas

L’affaire FTX va se terminer par un volet judiciaire, ce qui est assez logique au vu des griefs et des irrégularités imputés à la licorne des Cryptomonnaies : outre la vente de faux bitcoins par FTX (confirmé par l’ex-CEO Sam Bankman-Fried en personne), on apprenait récemment que les actifs de FTX avaient été mélangés avec ceux d’Alameda et que les fonds des clients avaient même été utilisés (sans leur accord bien sûr) dans des opérations de marges, opérations qui se sont soldées parfois par de lourdes pertes pour ces mêmes clients. Une véritable escroquerie à (très) grande échelle.

Sam Bankman-Fried, ex-CEO de FTX, va devoir répondre à la justice

Sous la menace de poursuites judiciaires après sa gestion catastrophique de FTX (et une multitude de déclarations plus folles les unes que les autres), Sam Bankman-Fried s’était envolé en direction des Bahamas… où les autorités locales ont décidé de son arrestation avant une probable extradition vers les Etats-Unis. L’action en justice est menée par le procureur du district sud de New York Damian Williams : » Nous prévoyons de lever les scellés sur l’acte d’accusation dans la matinée » a ainsi déclaré le procureur, « et nous aurons plus à dire à ce moment-là ». L’arrestation de Sam Bankman-Fried intervient quelques heures avant que le United States House Committee on Financial Services de la Chambre de Représentants n’interroge John Ray III, l’actuel gestionnaire de FTX (appelé en urgence pour une restructuration massive du groupe. Vers de nouvelles révélations croustillantes ?

La chute de FTX et de son CEO incompétent font en tout cas irrésistiblement penser au crack du géant Enron, le tout sur fond d’engouement parfois irraisonné des investisseurs pour tout ce qui ressemble à une martingale sur le futur (à l’instar des cryptos…). Leçon pour demain…