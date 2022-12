Cryptomonnaies : deux hommes mis en examen pour une vaste escroquerie à Bordeaux

Deux hommes soupçonnés d’avoir détourné plus de deux millions d’euros en cryptomonnaies en se faisant passer pour de riches investisseurs, ont été mis en examen et placés en détention provisoire, a annoncé le parquet de Bordeaux dans un communiqué.

Une vaste escroquerie en lien avec les cryptomonnaies

À l’issue de leur garde à vue, les suspects ont été présentés à un juge d’instruction de la Juridiction interrégionale spécialisée (Jirs) de Bordeaux et mis en examen pour escroqueries en bande organisée, blanchiment et association de malfaiteurs. Ils avaient été interpellés quelques jours plus tôt dans le cadre d’une opération coordonnée en région parisienne, dans la station de ski huppée de Megève et à Cannes, confiée à la section de recherche de la gendarmerie de Bordeaux, assistée d’autres unités spécialisées.

Agissant sous de fausses identités, les mis en cause se faisaient passer pour de riches investisseurs et persuadaient leurs victimes de toutes nationalités de les rencontrer dans un hôtel ou restaurant de luxe, situé en dehors de leurs pays de résidence, écrit la procureure de la République de Bordeaux, Frédérique Porterie.

Lors des rendez-vous, les personnes abusées transféraient des crypto-actifs (Bitcoins, Ethereums, USDC) en échange d’une valise de faux billets ou sur des portefeuilles numériques. Les escrocs présumés manipulaient le téléphone de la victime pour obtenir la clé privée ou le code de récupération de ces coffres-forts numériques. Au cours de l’un de ces rendez-vous, effectué en juillet 2019 à Milan, l’équivalent de plus de 1,5 million d’euros en crypto-actifs ont été subtilisés. En 2022, 500 000 euros ont encore été détournés à Paris et Milan.

Après un dessaisissement fin 2021 du parquet de Bergerac (en Dordogne) saisi d’une première plainte, le parquet de la JIRS de Bordeaux avait émis une décision d’enquête européenne à destination de l’Italie, pour recueillir des éléments de preuve permettant d’identifier les auteurs des faits. Lors des perquisitions aux domiciles des suspects, deux véhicules de marque Porsche, un autre de marque Bentley, une montre de luxe estimée à 50 000 euros, 58 000 euros en espèces et l’équivalent de 280 000 euros en cryptomonnaies, ainsi que de faux documents, ont été saisis par les enquêteurs.

« Les investigations se poursuivent pour identifier les complices et recenser d’autres victimes des faits », fait savoir la magistrate.