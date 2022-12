Twitter va augmenter la limite à 4 000 caractères par tweet, annonce Elon Musk

La limite de caractères par tweet va augmenter sur Twitter, avec Elon Musk annonçant qu’elle va passer à 4 000. Il s’agit d’un sacré saut par rapport à ce qui est proposé aujourd’hui.

Au départ, Twitter proposait d’avoir 140 caractères par tweet. La situation a évolué en 2017, avec le double, soit 280 caractères. Et voilà que le nouveau dirigeant du réseau social annonce l’arrivée de 4 000 caractères.

Yes — Elon Musk (@elonmusk) December 11, 2022

Les détails exacts de l’augmentation de la limite de caractères ne sont pas encore connus, mais de précédentes informations avaient suggéré que Twitter pourrait faciliter la tâche des utilisateurs en leur permettant de fractionner de longues chaînes de textes en plusieurs tweets faisant partie d’un thread. Il semble qu’une augmentation à 4 000 caractères éliminerait cette idée et que les utilisateurs pourraient simplement publier des blocs de texte plus longs dans des messages uniques.

Reste à savoir comment cela va se matérialiser. On peut imaginer qu’un aperçu du tweet sera présent et qu’il sera possible de l’ouvrir pour avoir le texte en entier. Elon Musk n’a pas partagé les détails à ce sujet.

D’autre part, le dirigeant a annoncé que Twitter Blue sera de retour dès demain. Cet abonnement permet notamment d’avoir son compte certifié. Le prix sera de 7,99$/mois depuis le Web et 10,99$/mois depuis l’application iPhone. Twitter vient compenser les 30% de commission qu’Apple prend avec les transactions ayant un lien avec l’App Store.

Il n’est pas précisé si l’Europe pourra profiter de Twitter Blue. Lors de la précédente version, c’était réservé à quelques pays comme les États-Unis et le Canada.