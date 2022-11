Twitter : la certification de compte à 8$/mois est disponible

Twitter a activé l’option de Twitter Blue à 7,99$/mois qui permet d’avoir la certification d’un compte sans être une personnalité ou un organisme ayant une certaine réputation. Cela concerne pour le moment quelques pays, à savoir ceux qui avaient l’ancienne version de Twitter Blue (qui ne proposait pas la certification).

Le simple fait de souscrire à la nouvelle version de Twitter Blue à 7,99$/mois permet d’avoir la certification de son compte avec un badge bleu qui apparait à côté de son nom. Jusqu’à présent, ce badge était réservé aux personnalités, médias et d’autres personnes/organismes spécifiques pour indiquer aux utilisateurs qu’il s’agissait de comptes officiels. Maintenant, n’importe qui peut avoir la coche bleue.

Il est tout de même possible de comment une personne ou un organisme a obtenu le badge de certification. Il suffit de se rendre sur le profil et d’appuyer sur la coche bleue. Pour une célébrité par exemple, on peut lire « Ce compte est certifié parce qu’il est considéré comme notable dans la catégorie des actualités, du gouvernement, du divertissement ou d’un autre domaine spécifique ». À l’inverse, si quelqu’un paie l’abonnement mensuel, le message affiché est « Ce compte est certifié car il est abonné à Twitter Blue ».

Pour le moment, Twitter Blue est disponible aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et en Nouvelle-Zélande. Le service arrivera plus tard en Europe. Outre la certification, l’abonnement permet d’avoir deux fois moins de publicités sur Twitter, une priorité sur les tweets, les réponses et les résultats de recherche en étant affiché en haut par rapport aux non-abonnés ou encore la possibilité de publier des vidéos plus longues. Mais ces avantages ne sont pas encore disponibles, ils arriveront bientôt. Pour le moment, il s’agit surtout de la certification du compte.