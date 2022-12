Dead Island 2 : du retard et un trailer de gameplay qui donne vraiment envie de casser du zomblard

Vous êtes lassés de la thématique zombie ? Ne partez pas, car Dead Island 2 semble avoir de sacrés atouts dans sa manche pour convaincre les blasés de ressortir la sulfateuse, à commencer par une ambiance encore plus « pulp » que le premier volet et un moteur de « démembrement » sacrément réaliste (si l’on peut dire… beurk). Le studio a repoussé la sortie de son jeu au 28 avril 2023, mais se rattrape assez bien avec un trailer de gameplay bien plus que satisfaisant (prions pour une adaptation en VR). Quant au pitch, il est toujours aussi basique et efficace : « Los Angeles est en quarantaine et l’armée a battu en retraite. Le sort de la ville et de l’humanité est entre vos mains, à vous et une poignée d’immunisés à l’agent infectieux. Dead Island 2 déborde de style, de dynamisme et de virus zombie. Explorez la ville emblématique de L.A. noyée dans le sang, rencontrez des personnages hauts en couleur, massacrez des hordes d’ennemis dans une avalanche de détails sanglants. Évoluez et devenez le tueur de zombies ultime ! »

Trois éditions du jeu seront proposées à sa sortie, soit une version basique à 59,99 euros, une Deluxe à 64,99 euros (+ deux packs spéciaux de personnage avec un costume et une arme unique ainsi que le pack Armes dorées) et une Gold à 79,99 euros (+ deux packs spéciaux de personnage, les packs Armes dorées et Armes de série B ainsi que le Pass d’extension qui donne accès à deux chapitres inédits).