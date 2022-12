Neuralink de nouveau accusé de maltraitance animale

L’accusation n’est pas nouvelle, mais cette fois, la justice s’en mêle pour de bon. Si l’on en croit en effet Reuters, Neuralink, la société d’implants neuronaux fondée par Elon Musk, est dans la ligne de mire d’un procureur général qui a mis sur l’affaire un inspecteur général du ministère de l’Agriculture. Neuralink aurait en effet enfreint des lois fédérales sur le bien-être animal, ce qui est un euphémisme eu égard aux nombreux témoignages rapportés à Reuters.

Une vingtaine d’actuels et d’anciens employés de Neuralink décrivent en effet des conditions de travail effroyable, les animaux étant sacrifiés sans hésitation à cause d’une gestion de projet chaotique ou lors des opérations de chirurgie pour la transplantation. En tout et pour tout, 1500 animaux seraient morts durant les différentes expérimentations menées par Neuralink depuis 2018, une véritable boucherie qui trouverait principalement sa cause dans la précipitation de Musk à vouloir livrer des résultats le plus rapidement possible. Les employés de Neuralink ne prendraient même pas le temps d’analyser les échecs de certaines expériences.

Malgré ces témoignages édifiants, rien ne dit que Neuralink sera in fine freiné dans sa course folle vers le progrès, la startup ayant par ailleurs obtenu le feu vert des inspecteurs de l’USDA (département américain de l’Agriculture). La règlementation américaine sur l’usage d’animaux par les startups de la biotech resterait suffisamment floue afin de « légaliser » certaines dérives.