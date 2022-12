Windows 11 corrige le bug avec les performances des jeux

Les joueurs avec Windows 11 rencontrent quelques problèmes au niveau des performances. Microsoft est au courant et propose justement un correctif pour améliorer la situation. Cela concerne pour l’instant les personnes qui testent les bêtas du système d’exploitation.

Microsoft avait au départ mis en garde contre des problèmes de performances inférieures à celles attendues dans certains jeux. Des joueurs avaient remarqué les problèmes après l’installation de la mise à jour 2022 (2H22) du système d’exploitation. « Certains jeux et applications pourraient connaître des performances inférieures à celles attendues sur Windows 11, version 22H2 », avait alors déclaré Microsoft. « Les jeux et applications concernés activent par inadvertance des fonctions de débogage des performances du GPU qui ne sont pas destinées à être utilisées par les consommateurs ».

Bien que Microsoft n’ait pas énuméré les applications et les jeux exacts qui posent problème, la société a bloqué la mise à jour 2022 de Windows 11 pour les PC ayant les jeux concernés, et a recommandé aux utilisateurs de ne pas procéder à la mise à niveau. Cette mesure de protection a depuis été supprimée et Microsoft propose maintenant un correctif complet. Si vous avez la mise à jour 2022 de Windows 11, vous pouvez aller jeter un coup d’œil à Windows Update et trouver la mise à jour KB5020044.

Il n’est pas encore précisé quand cette mise à jour améliorant les performances pour les jeux sera disponible pour l’ensemble des utilisateurs de Windows 11, à savoir ceux qui ne sont pas avec la bêta.