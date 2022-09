Windows 11 2022 : la première grosse mise à jour est disponible, voici les nouveautés

Microsoft annonce la disponibilité de Windows 11 2022, il s’agit de la première mise à jour majeure pour le système d’exploitation. On retrouve plusieurs nouveautés, comme les dossiers du menu Démarrer, les légendes en direct sur l’ensemble du système d’exploitation, de meilleurs gestes tactiles et une nouvelle barre de contrôle Xbox.

Les nouveautés de la mise à jour Windows 11 2022

Les dossiers du menu Démarrer sont la première amélioration visible. Vous pouvez faire glisser les applications les unes sur les autres dans le menu Démarrer pour créer des dossiers et les épingler librement. Microsoft a également ajouté la possibilité de redimensionner la zone épinglée afin que vous puissiez voir moins du flux de fichiers recommandés qui apparaissent sous les applications dans le menu Démarrer.

La barre de tâches évolue également : il devient possible de faire un glisser-déposer. C’était déjà disponible avec Windows 10, cela avait disparu avec Windows 11 et voilà que c’est de retour avec la mise à jour 2022.

Il y a également des améliorations pour les dispositions d’ancrage (Snap Layout). Dès que vous commencez à déplacer une application ou un dossier, une nouvelle barre d’ancrage apparaît en haut et vous permet d’organiser rapidement les applications, avec de nombreuses grilles et options de disposition sur les grands écrans.

En outre, Microsoft a apporté quelques changements subtils avec la mise à jour Windows 11 2022, en améliorant les animations, les icônes et plus encore. Le mode sombre a lui aussi été amélioré, avec le gestionnaire de tâches qui arbore désormais une nouvelle interface et un thème sombre. Il y a toutefois de nombreuses parties de Windows 11 qui n’ont toujours pas une interface sombre.

Du mieux pour les joueurs

Vous avez une tablette ou un PC qui peut aussi se transformer en tablette ? Alors la mise à jour va vous intéresser puisqu’elle améliore les gestes, vous permettant de glisser vers le haut pour accéder au menu Démarrer ou de passer facilement d’une application à l’autre avec des gestes.

De même, si vous jouez à des jeux sur Windows, cette mise à jour apporte des améliorations. Une nouvelle barre de contrôle Xbox vous permet de naviguer facilement dans les launchers et les jeux avec votre manette, et si vous jouez à des jeux en mode fenêtré, alors il y a des améliorations de latence et de performance maintenant.

Toujours au sujet des jeux, Windows 11 propose maintenant le support de l’Auto HDR et du taux de rafraichissement variable (VRR) pour ceux qui jouent en mode fenêtré. Les optimisations améliorent également de manière significative la latence pour les anciens jeux s’appuyant sur DirectX 10 et DirectX 11 exécutés en mode fenêtré.

Une nouvelle sécurité

Et bien sûr, il y a une meilleure sécurité générale. On retrouve Smart App Control, qui est une nouvelle fonctionnalité conçue pour empêcher le lancement d’attaques par script ou d’applications non fiables. Vous devrez cependant procéder à une installation propre (clean Install) de Windows 11 pour bénéficier de cette fonctionnalité particulière car Microsoft veut s’assurer qu’aucune application non fiable n’est déjà en cours d’exécution sur l’appareil avant que la fonctionnalité ne soit activée.

La mise à jour Windows 11 2022 est disponible dès maintenant au téléchargement. Vous pouvez la récupérer depuis Windows Update. Si elle n’apparait, alors il faut attendre. Il s’agit d’un déploiement progressif.

Petite point qui à son importance : à partir de cette version, Microsoft exige une connexion à Internet lors de la configuration initiale de l’appareil pour l’édition Pro. Si vous utilisez un appareil à des fins personnelles, un compte Microsoft sera également requis pour la configuration. C’était déjà une réalité pour la version Famille de Windows 11 et voilà que ça arrive sur la version Pro.

D’autres nouveautés à venir

Microsoft fait savoir que d’autres nouveautés arriveront plus tard. Par exemple, l’application Photos s’améliorera le mois prochain avec de nouvelles fonctionnalités. Aussi, l’Explorateur de fichiers aura le droit à des onglets à compter du mois d’octobre. Les membres du programme Windows Insider peuvent déjà tester ce système.