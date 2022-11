La NASA parvient à prédire la zone de crash d’un astéroïde quelques heures avant l’impact

Certes, cet astéroïde là ne mesurait qu’1 petit mètre de diamètre, mais le système Scout d’évaluation des risques des objets spatiaux du POT (géré par le Center for Near-Earth Object Studies du JPL) est tout de même parvenu à calculer avec précision le point d’impact de l’objet spatial deux heures avant qu’il n’arrive sur Terre. L’astéroïde 2022 WJ1 a été détecté le 18 novembre dernier par le Catalina Sky Survey de l’Université de l’Arizona à Tucson. Les données de l’observation de l »astéroïde ont été ensuite transmises au Minor Planet Center (MPC), un centre d’analyse et de mesure des positions des petits corps célestes.

Le système Scout du CNEOS (Center for Near-Earth Object Studies) a alors commencé à traiter les données d’observation afin de calculer la trajectoire possible de l’objet et les chances d’impact sur Terre. A peine 7 minutes après la récupération des données, Scout évaluait déjà à 25% les chances que 2022 WJ1 ait un impact sur l’atmosphère terrestre, et indiquait dans la foulée des zones d’impact possibles allant de l’océan Atlantique au large de la côte est de l’Amérique du Nord jusqu’au Mexique.

Finalement, c’est un groupe d’astronomes amateurs de l’observatoire Farpoint à Eskridge (Kansas) qui, après une heure d’observation de 2022 WJ1, fournira à Scout les données qui lui permettront d’affiner ses calculs. Scout confirmera alors une probabilité d’impact de 100 % et sera en mesure de déterminer avec une grande précision la zone et l’heure du crash, soit le sud de l’Ontario à 8 h 27 UTC le 19 novembre. Beauté du calcul et de l’analyse, à 8h27 UTC pile, l’astéroïde 2022 WJ1 fendit l’atmosphère terrestre avant de se briser en morceaux. C’est uniquement la 6ème fois dans l’histoire de l’aérospatiale, que l’homme parvient à prévoir avec précision la zone et l’heure d’arrivée d’une météorite sur la Terre.