La Chine inonde Twitter de vidéos pornos… pour masquer les informations sur les manifestations anti-confinement

Depuis quelques heures, Twitter subit un flot ininterrompu de spams et de vidéos porno… en provenance de faux comptes créés à partir de la Chine ! La raison de cet étrange flux de porno est à chercher du côté des manifestations qui ont cours en ce moment même en Chine. Des centaines, parfois des milliers de personnes manifestent dans les rues de plusieurs villes chinoises pour se plaindre des mesures drastiques de confinement anti-covid. Afin d’éviter que les réseaux sociaux ne s’embrasent autour de ces manifestations, les plus fortes depuis la révolte de la place Tian’anmen, les autorités chinoises n’ont rien trouvé de mieux que de faire du « bombing » à grande échelle histoire de noyer l’info importante au milieu d’un océan de demoiselles dévêtues.

Danz le cas du bombing de Pékin, la méthode a été affinée puisque l’on se retrouve avec un volume faramineux d’annonces pour call-girls avec en hashtags les nmos de villes où se sont déroulées des manifestations (Wuhan, Shanghai ou Ürümqi par exemple). Les bots et autres spams automatisés devaient disparaitre de Twitter selon Elon Musk, et voilà qu’à la première campagne de désinformation massive d’un pays depuis l’ère Musk, c’est tout Twitter qui s’enrhume, comme si la modération avait pris ses quartiers (ou avait été virée, ce qui est sans doute plus juste).