Meta (Facebook) ouvrira en décembre ses académies du métavers en France

Meta, la maison-mère de Facebook, annonce l’ouverture à Nice de l’académie du métavers. Il s’agit d’une école gratuite entièrement dédiée au métavers, en partenariat avec Simplon.co, entreprise sociale et solidaire de formation au numérique, la Métropole de Nice-Côte d’Azur et la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Avec cette initiative, Meta dit vouloir soutenir la création d’emplois et la formation aux nouveaux métiers liés au métavers dans la région Sud, qui dispose d’un écosystème numérique florissant.

Située au cœur du Centre Européen d’Entreprises et d’Innovation (CEEI) de Nice, la plus grande pépinière de start-up de la Côte d’Azur, l’académie du métavers de Nice ouvrira ses portes à partir du 5 décembre 2022. Les élèves bénéficieront d’une première phase de session de formation intensive individuelle de trois à quatre mois, suivie d’une deuxième phase de 15 à 16 mois en alternance au sein d’entreprises locales partenaires de l’école. Une dizaine d’entreprises se sont déjà engagées à recruter un alternant à l’issue du programme de formation, parmi lesquelles Accenture, Virteem et Tequilarapido.

La formation sera dédiée à l’apprentissage du métier de concepteur développeur spécialisé en technologies immersives (réalité virtuelle, augmentée et mixte) et métavers, qui figure sur la liste des métiers émergents identifiés par France Compétences et considérés comme en tension sur le marché de l’emploi.

Pour cette première promotion à Nice, une vingtaine d’élèves sont attendus. Il s’agit de la deuxième école dans la région Sud, avec Marseille dont l’ouverture est également programmée le 5 décembre. De prochaines ouvertures sont prévues à Paris et Lyon dans les prochaines semaines. Au total, une centaine d’élèves participeront à cette première année pilote. D’autres villes et formations pourront suivre.

Si l’expérience vous tente, vous pouvez vous inscrire sur cette page.