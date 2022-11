Activision Blizzard : un fonds de pension suédois porte plainte contre le rachat

Le rachat d’Activision Blizzard par Microsoft n’en finit plus de faire des remous. Après l’enquête de la CMA britannique et les rumeurs d’une plainte antitrust de la puissante FTC, on vient d’apprendre que le fonds de pension suédois AP7 a porté plainte contre la procédure de rachat, arguant que la transaction est volontairement sous-évaluée et que Microsoft a profité de la crise interne chez Activision pour faire baisser le montant du rachat et maintenir à son poste le CEO Bobby Kotick. Cette procédure en justice a été déposée au Delaware pour des raisons juridiques techniques (Activision et Microsoft y sont implantés).

Certains arguments de la plainte peuvent à tout le moins interpeller. Ainsi, estimer que les 69 milliards du rachat restent sous-évalués semble plutôt osé dans le contexte. Il en va de même pour l’accusation selon laquelle Microsoft aurait « conspiré avec Kotick et le conseil d’administration » afin de « sauver la peau » de Kotick, accusation tout de même étrange sachant qu’il est prévu que l’actuel CEO quitte immédiatement ses fonctions dès lors que le rachat sera validé (s’il l’est un jour). Factuellement, c’est même plutôt la perspective que cette plainte atteigne son but (rachat annulé) qui permettrait à Kotick de rester à son poste…

AP7 touche cependant juste en rappelant que le deal de rachat a renforcé les conditions d’indemnisation de Kotick et a mis fin aux actions dérivées des actionnaires. En outre, les détails du deal concernant Kotick n’auraient pas été présentés au conseil d’aministration d’Activision avant le vote devant statuer sur le maintien du CEO à son poste, ce qui ne respecterait pas les lois du Delaware. Il est tout de même à noter que le fonds de pension AP7 appartient au gouvernement suédois… qui détient lui même des actions Activision.