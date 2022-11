Twitter répond aux inquiétudes de l’Arcom en France depuis le rachat par Elon Musk

L’Arcom (Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique) en France a déclaré avoir reçu la réponse de Twitter aux préoccupations qu’elle avait exprimées quant aux conséquences de la restructuration de l’entreprise depuis son rachat par Elon Musk.

« Twitter a répondu à la lettre que nous lui avions adressée. Nous allons analyser leur réponse. Le dialogue se poursuit », a déclaré un porte-parole de l’Arcom à Reuters. Le réseau social avait jusqu’à aujourd’hui (24 novembre) pour répondre.

Dans une lettre adressée cette semaine au siège européen de Twitter à Dublin, le président du régulateur de l’audiovisuel français, Roch-Olivier Maistre, a rappelé que le réseau social avait décidé début novembre de se séparer de la moitié de ses employés, soit 3 700 personnes, et d’environ 75% de ses prestataires. Twitter avait affirmé, dans un questionnaire publié par le CSA (prédécesseur de l’Arcom) l’an dernier, employer 1 867 personnes dédiées à l’application de ses politiques et à la modération des contenus, soit plus d’un tiers de ses effectifs mondiaux. Dans ce contexte, l’Arcom s’interrogeait sur « la capacité de Twitter à maintenir un environnement sûr » pour ses utilisateurs.

Le réseau social, qui comptait 5,6 millions de visiteurs uniques par jour en France en septembre selon Médiametrie, doit notamment « lutter contre la manipulation de l’information » en vertu d’une loi dédiée. Adoptée fin 2018, celle-ci prévoit que les géants du Web mettent en place des dispositifs de signalement et rendent compte de leurs efforts à l’Arcom, qui peut leur adresser des recommandations.

Twitter est en outre « soumis à l’ensemble des obligations de moyens » pour lutter contre les contenus haineux, prévues par la loi pour la confiance dans l’économie numérique. S’il ne peut pas sanctionner la plateforme, le régulateur est chargé de veiller à la bonne application de ces obligations.