The Witcher 3 : la mise à jour PS5 et Xbox Series X/S dévoile son gameplay en vidéo

CD Projekt RED a (enfin) partagé une vidéo de gameplay pour la mise à jour next-gen de The Witcher 3 : Wild Hunt, qui arrivera sur PlayStation 5 et Xbox Series X/S.

Le jeu de rôle et d’action remanié est plus beau grâce à des modèles de personnages plus détaillés, des effets de lumière grâce au ray-tracing et d’autres améliorations cosmétiques. Geralt a l’air plus grisonnant que jamais et même les reflets de l’eau ont un meilleur rendu que la version disponible jusqu’à présent. Aussi, le gameplay général a été amélioré selon CD Projekt RED.

Il n’est pas surprenant que le jeu rafraîchi soit beau que l’original de 2015. La PlayStation 5 et les Xbox Series X/S offrent de meilleures performances que les consoles précédentes, permettant aux développeurs de s’améliorer à différents niveaux.

Concernant les modes, il y aura la possibilité de jouer à 60 images par seconde ou bien en 4K mais limité à 30 images par secondes. Par ailleurs, un mode photo sera disponible pour permettre aux joueurs de faire des captures du jeu. D’autre part, les joueurs retrouveront les sauvegardes dans le cloud.

La mise à jour next-gen de The Witcher 3 : Wild Hunt pour PlayStation 5 et Xbox Series X/S sera disponible le 14 décembre. Elle sera gratuite. Les joueurs PC y auront également le droit.