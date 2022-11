God of War Ragnarök : 5 millions de ventes en 5 jours , un record pour les Playstation Studios

Il y a de quoi être fier. PlayStation a annoncé il y a quelques heures sur son compte Twitter que le jeu God of War Ragnarök, quintessence du jeu popcorn à la réalisation AAA avait passé la barre des 5,1 millions de ventes… en 5 jours à peine ! Les chiffres de ventes en provenance du Royaule-Uni étaient déjà l’indice d’un démarrage en force, mais le score global dépasse toutes les prévisions puisque le jeu de Santa Monica a même fait mieux que le démarrage de The Last of Us Part II au mois de juillet 2020.

Congratulations to @SonySantaMonica for making God of War Ragnarök the fastest-selling first party launch game in PlayStation history! 🪓 pic.twitter.com/NPgN6YHRnQ — PlayStation (@PlayStation) November 23, 2022

Pour être tout à fait honnête sur les chiffres, GoW Ragnarök est sorti un mercredi (semaine de 5 jours) contre une semaine de 3 jours pour TLOU 2 (sorti un vendredi), qui a fait 4 millions de ventes en 3 jours donc. TLOU 2 reste in fine le jeu le plus populaire au démarrage (1,26 million de ventes /jour contre 1 million pour GoW Ragnarök), mais 5,1 millions c’est effectivement mieux que 4 millions… Ce qu’il ne faut pas faire chez les « marketeux » de Sony pour parler de record ! Toujours reporté en volume de ventes à la journée, God of War Ragnarök fait aussi bien que son prédécesseur, qui avait réalisé à son lancement pas moins de 3,1 millions de ventes sur 3 jours.