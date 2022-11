Google aurait payé de grosses sociétés (Nintendo, Ubisoft, etc.) pour qu’elles ne concurrencent pas le Play Store

Le procès qui oppose Epic Games à Google concernant les « verrous » des boutiques applicatives mobiles nous livre une information assez édifiante (si elle se vérifie). Si l’on en croit en effet les pièces à conviction déposées par Epic auprès de la justice, Google aurait payé de gros éditeurs pour que ces derniers ne concurrencent pas le Play Store avec leur propre boutique de jeux. La liste de ces 24 partenaires commerciaux compte plusieurs grosses pointures comme par exemple Nintendo, Riot Games, Ubisoft ou bien encore Activision !

Les sommes versées par Google pour faire rentrer tout ce petit monde dans le rang (du Play Store) sont parfois considérables : ainsi la firme de Mountain View a versé à Activision 360 millions de dollars sur 3 ans tandis que Riot Games à touché un joli chèque de 30 millions de dollars. De cette façon, Google s’est assuré que de continuer à toucher sa part de commission sur les jeux des éditeurs sus-cités et a freiné les velléités de plateformes de vente concurrentes. Pour Epic Games, qui souhaiterait que Fortnite – bien sûr libre de toute commission – soit autorisé sur l’App Store et le Play Store, cette pratique hautement anticoncurrentielle a eu pour conséquence d’augmenter les prix des apps et des in-apps.