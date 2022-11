Avatar 2 : la voie de l’eau dévoile sa bande-annonce finale

La troisième et dernière bande-annonce pour Avatar : la voie de l’eau est arrivée. C’est l’occasion de se plonger dans l’univers du réalisateur James Cameron pendant deux minutes.

Se déroulant plus de dix ans après les événements du premier film, Avatar : la voie de l’eau commence à raconter l’histoire de la famille Sully (Jake, Neytiri et leurs enfants), les problèmes qui les suivent, les efforts qu’ils font pour se protéger les uns les autres, les batailles qu’ils mènent pour rester en vie et les tragédies qu’ils endurent.

Réalisé par James Cameron et produit par James Cameron et Jon Landau, cette production de Lightstorm Entertainment met en vedette Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Stephen Lang et Kate Winslet. Le scénario est de James Cameron, Rick Jaffa et Amanda Silver.

Avatar : la voie de l’eau sortira au cinéma le 14 décembre prochain. Le film durera 3 heures et 10 minutes. Avant le découvrir, vous pouvez retrouver le premier film qui est disponible en streaming sur Disney+ depuis hier. Il était déjà là auparavant, mais Disney+ l’avait retiré. Voilà qu’il fait son retour.

Pour rappel, le premier Avatar, qui a vu le jour en 2009, est le plus gros succès du box-office mondial avec 2,92 milliards de dollars de recettes. À titre d’information, le podium comprend Avengers : Endgame (2,80 milliards de dollars) et Titanic (2,20 milliards de dollars), un autre film… de James Cameron.